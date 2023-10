Basket Pro B. Kendall Anthony offre un succès inespéré à l’Elan devant Saint-Chamond (80-78)

our la troisième fois en trois rencontres, l’Elan est passé complètement à côté de son début de match.

Et c’est encore l’intérieur Couroumiauds qui claquait le dernier panier de la première mi-temps, sur le buzzer, pour redonner des aises aux siens (42-49), après un 9-0 signé par Travis Munnings et Kendall Anthony qui avait presque remis les deux équipes à égalité (42-44).

Il y avait du mieux cependant, avec notamment une défense plus attentive qui mettait les visiteurs en difficulté et davantage d’agressivité offensive, à l’image d’Arthur Bruyas qui obtenait l’égalisation (54-54), de Kendall Anthony, auteur d’un 2+1 qui donnait enfin l’avantage à l’Elan (57-54, 27e). headtopics.com

Basket Pro B. « Tout le monde a compris de quoi j’étais capable » : Travis Munnings, auteur d’un début de saison canon avec l’Elan Après une Leaders Cup très timide, Travis Munnings a élevé son niveau lors des deux premiers matchs de Pro B. N° 2 de la Ligue à l’évaluation avant la réception de Saint-Chamond, vendredi 27 octobre, le Bahaméen a pris sa place dans le collectif palois.

En panne de solutions près du cercle, avec un Gavin Kensmil dominé en taille et en échec même sur les gestes les plus simples, Pau traversait un moment de doute. Un tir de loin de Dalil Hadi lui redonnait un peu d’élan (64-68, 35e) et un rush signé Travis Munnings (6 points consécutifs) le ramenait à hauteur de Saint-Chamond (70-70, 36e). Mais il était encore mené au moment d’entrer dans le money-time (70-74, 38e). headtopics.com

