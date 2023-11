Basket. Pornic (N2M) : Jonathan Dogbo, le basketteur globe-trotter

L’objectif, c’est d’intégrer un staff universitaire ou NBA comme scoot, les profils étrangers sont recherchés », dévoile le titulaire d’un Bachelor en management du sport. Quand on a évolué sur trois continents, on a en effet un carnet d’adresses à faire valoir.

On ne vit qu’une fois, autant profiter de son travail pour explorer le monde si on en a la possibilité »,Enfant du 92, Jonathan a fait ses classes à Levallois puis au centre de formation de Charleville-Mézières. Puis il a traversé l’atlantique pour parfaire sa formation à la Redemption Christian Academy,par lequel est passé un certain Lamar Odom. Ses vrais débuts en pro démarrent en 2016 à Limerick, une ville étudiante irlandaise.

Le club avait un partenariat avec Radisson Blu donc j’étais logé dans un superbe hôtel avec piscine, sauna… L’année suivante, Jonathan met le cap sur Nitra en Slovaquie. Le niveau est plus élevé qu’en Irlande avec plusieurs clubs du championnat jouant l’Eurocoupe. La ferveur propre aux pays de l’Est grimpe l’année suivante en signant à Skopje en Macédoine. Là-bas, il vit un derby épique avec escorte policière et match arrêté plusieurs fois.rembobine-t-il.

confie le globe-trotter qui signe cette année-là son record avec 40 points en un match. Contraint de rentrer en France à cause de la situation sanitaire, Dogbo a rebondi à Duba en Arabie Saoudite en fin d’année 2021. L’occasion d’une anecdote avec un vol Paris-Doha en compagnie du couple Sarkozy et de celle de bénéficier du meilleur salaire de sa carrière.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : Pornic se prépare au deuxième roundAlors que des algues et des branches jonchent encore les quais du vieux port de Pornic, la ville se prépare à affronter une nouvelle tempête ce mercredi.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Cumul des précipitations à Pornic : 215% de la normale en octobreLe cumul des précipitations à Pornic lors des quinze derniers jours représente 215% de la normale pour tout le mois d'octobre. Il est tombé 189 mm de pluie depuis le 16 octobre, soit plus du double de la moyenne habituelle pour ce mois. Cette situation est également observée dans tout le département de Loire-Atlantique, avec 170 mm relevés à la station de Météo France de Nantes, contre une normale de 91,5 mm.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: Pornic se prépare à affronter sa deuxième en moins d'une semaineVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. À Pornic, les habitants et les autorités se préparent à affronter sa deuxième tempête en moins d'une semaine.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Jeux Olympiques de Paris 2024: Les Françaises qualifiées en basket 3x3 (Fiba)Troisièmes au classement mondial, les basketteuses 3X3 françaises sont déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a annoncé la FIBA.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Le Stade Rochelais Basket a corrigé le tir et tapé très fortTrop à réaction quatre jours plus tôt à Lille, La Rochelle a pris le match dans le bon sens devant l’Alliance Sport Alsace (102-74), mardi 31 octobre. Intense en défense comme l’aime son staff, le SRB est à 3-1. Tout va bien

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Pro B : le Boulazac Basket Dordogne à la recherche d’un intérieurL’absence pour plusieurs semaines de Babacar Mbye oblige le club périgourdin à chercher un pigiste médical

La source: sudouest | Lire la suite ⮕