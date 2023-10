Basket. Euroligue : l’Asvel battu par Bologne pour la première de son nouvel entraîneur

L’Asvel a concédé ce vendredi 27 octobre sa cinquième défaite en autant de matches en Euroligue, battu par la Virtus Bologne (87-84) pour. Dans leur salle de l’Astroballe, les Villeurbannais, qui attendaient un électrochoc depuis la nomination de l’Italien mercredi, ont cependant opposé une belle résistance à l’actuel troisième de l’élite continentale et laissé entrevoir de belles promesses.

L’ancienne équipe d’Antoine Rigaudeau, qui avait giflé Monaco il y a deux semaines (83-59) sur le Rocher, a dominé la deuxième mi-temps dans le sillage de Jordan Mickey auteur coup sur coup de trois tirs derrière l’arc qui ont mis un sérieux coup au moral des Villeurbannais.

