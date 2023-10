Basket : battu à Rouen, Fos Provence s'incline à nouveau en Pro B

Après la grosse déconvenue contre Lille à domicile, la semaine dernière, une réaction était attendue ce vendredi soir dans les rangs fosséens. Pas tant sur le résultat - même si les BYers ont concédé deux défaites lors des deux premières journées de championnat - mais bien sur le plan de l'état d'esprit.

Les Fosséens ont craqué en fin de matchPourtant, portés par l'intérieur Steeve Ho You Fat, les Black & Yellow ont tenu tête à la formation normande dès l'entame de la rencontre, en étant devant lors du premier quart-temps (16-19). Les deux équipes se partagent le lead au tableau d'affichage, et c'est finalement Rouen qui bascule en tête à la pause (37-35).

