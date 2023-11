Basket-ball : Wembanyama et les Spurs retombent sur terre après une écrasante défaite face aux Clippers en NBA

Les premières fois à Los Angeles sont souvent l'occasion d'une petite déception, face aux vilaines enseignes des temples de la surconsommation qui cernent les mythiques étoiles du Hollywood boulevard, au milieu des gaz d'échappement. Pour ses débuts dans la cité des Anges, Victor Wembanyama n'a pas échappé à la règle, et s'est pris un bon retour sur terre.

"C'est une histoire de persévérance. Ce n'est qu'une défaite, ce n'est que le début de la saison, on apprend. Dans les vestiaires, personne n'avait la tête basse. On va reprendre notre travail." Est-ce le premier match NBA où le Français a été en difficulté? "Non, le troisième", a-t-il répondu fermement.

