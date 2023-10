Basket-ball (Pro B): les Lillois arrachent une précieuse victoire

Cdiscount : difficile de résister à cette promotion canon sur l’aspirateur robot Dreame W10 ProBaisse de prix immanquable sur Cdiscount.fr ! Le robot aspirateur Dreame W10 Pro, l’un des modèles les plus intelligents du marché, est affiché à 669 euros. Les abonnés Cdiscount à Volonté sont concernés par une réduction supplémentaire de 10%. Lire la suite ⮕

Basket : battu à Rouen, Fos Provence s'incline à nouveau en Pro BTroisième défaite de rang pour les 'Black & Yellow' qui ont tout de même montré un meilleur visage ce vendredi soir. Lire la suite ⮕

Jouez dans les meilleures conditions avec les SSD internes Samsung 980 PRO et 990 PROLes Samung 980 PRO et 990 PRO figurent parmi les meilleurs SSD du marché. En plus, ils sont compatibles avec la PlayStation 5. Lire la suite ⮕

Lille: le froid installé, les Lillois rallument le chauffageVIDÉO - Avec la baisse des températures, les Lillois commencent à rallumer leur chauffage. Gabriel a rallumé le sien il y a plusieurs jours. Il suit les recommandations du gouvernement, par souci écologique, et pour faire des économies. Lire la suite ⮕

Basket. Pro B : Nantes attendu au rebond contre Poitiers BasketPro B. Nantes Basket Hermine - Poitiers, ce soir (20 h). Battus mardi 24 octobre en Leaders Cup face à Poitiers Basket 86 (78-93), le Nantes Basket Hermine doit réagir à la maison, ce vendredi 27 octobre (20 h), en championnat. Lire la suite ⮕

Pénuries de médicaments : encore un hiver difficileSi des plans français et européen ont récemment été dévoilés pour lutter contre les ruptures de stocks de médicaments, les remontées du terrain, témoignant de difficultés déjà bien ancrées, laissent présager un hiver... Lire la suite ⮕