Basket-ball. Pro B : le NBH souffre mais poursuit son sans-faute, face à Poitiers

Le sans-faute en championnat se poursuit pour le Nantes BH. Alors qu’ils avaient cédé face aux Pictaviens mardi en Leaders Cup (93-78), les Nantais, ce vendredi soir, à l’heure de retrouvailles précoces, ont pris leur revanche sur les joueurs de la Vienne (73-67).

