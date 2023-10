Basket-ball : L'Union dans le bon tempo s'impose contre Chartres

UNION 77 – CHARTRES 57 QT : 24-19,16-16, 12-9, 25-13 Arbitres : Cédric Bertorelle et Marina Marangoni. UNION Tarbes Lourdes : 26 tirs réussis sur 54 (dont 14/28 à trois points) ; 11lancers francs réussis sur 17 ; 34 rebonds ; 25 passes décisives ; 10 interceptions ; 19 balles perdues ; 4 contres ; 20 fautes personnelles.

L’Union prenait quelques aises, et Matip qui venait se mêler à la fête en donnait plus encore. Pris de vitesse, Chartres balbutiait son basket laissant les Bigourdans tenir désormais 13 longueurs (32-19, 14e). L’heure choisie par Offurum pour rentrer dans son match, et coup sur coup grappiller des mètres pour ramener l’écart sous les dix unités.

