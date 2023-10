Basket-ball : Boulazac entend soigner ses retrouvailles avec le Palio

Pour son premier match de Pro B à domicile, le Boulazac Basket Dordogne est dos au mur après deux défaites. Il doit impérativement battre Denain, samedi 28 octobre (18 h 30)

Là, « on a envie de profiter du Palio et de nos fans », assure Alexandre Ménard, l’entraîneur boulazacois. Des fans qui, comme d’habitude, ont fait les voyages à, pour autant de déceptions. « Il faut qu’on arrive à capitaliser ce qu’on fait bien la semaine et qu’on gagne rapidement un premier match pour lancer la machine. »

Les Nordistes ont gagné au buzzer à Antibes (84-85) et de justesse contre Châlons/Reims (76-71). Mais c’est gagné. « Ils ont des ressources pour s’imposer en fin de match. C’est une équipe accrocheuse, athlétique », décrit Ménard. Et portée par un meneur de poche (1,68 m), Chris Lykes, auteur de 21 points contre le CCRB. Sans parler d’habitués de la division que sont Benoît Gillet, Lien Phillip ou Jonathan Augustin-Fairell. headtopics.com

Basket Pro B. « Tout le monde a compris de quoi j’étais capable » : Travis Munnings, auteur d’un début de saison canon avec l’Elan En ce qui concerne le jeu rapide, cela vient en complément d’une bonne défense et d’une grande capacité de projection. « On doit perdre le moins de ballons possibles et se replier très vite. » Et ralentir le jeu ? « Pas nécessairement, mais être plus précis dans ce qu’on fait et gérer les tempos. On a la capacité de se projeter nous aussi. On a Hugo, Paul, Vincent ou Deng qui sont faits pour ça. Il faut qu’on en tire avantage.

