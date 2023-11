Barça : une recrue déçoit beaucoup Xavi, remplaçant déjà en vue

fait forcément grise mine puisque le Real Madrid s'est détaché au classement de Liga avec quatre points d'avance, porté par un Jude Bellingham qui a renversé le choc quasiment à lui tout seul. Au sein du club blaugrana, l'heure des constats qui font mal est venue et parmi eux, l'échec d'une recrue estivale est évident.

, Xavi se rend bien compte que Romeu n'a pas le niveau des grandes affiches, lui qui n'a joué qu'un match complet cette saison, face au Shakhtar il y a quelques jours. Contre le Real Madrid, Romeu est entré dans les vingt dernières minutes, celles où le Barça a le plus souffert dans l'entrejeu. De quoi pousser le club catalan à prendre une mesure d'urgence. En plus de Vitor Roque, le club blaugrana va tenter de recruter au milieu cet hiver.

Barça : Xavi valide le coup de gueule de Gündogan après le ClasicoAprès le coup de gueule de Gündogan contre ses coéquipiers, Xavi le valide, montrant l’importance prise par le milieu allemand. Lire la suite ⮕

Vinicius Jr. critiqué par Xavi lors du match entre le FC Barcelone et le Real MadridLors de la 28e minute du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Vinicius Jr. a été critiqué par Xavi après avoir réclamé une faute suite à un contact avec Ronald Araujo. Lire la suite ⮕

Espagne: l'Atlético Madrid enchaîne contre Alavés et double le BarçaL’Atlético Madrid a signé une sixième victoire consécutive en championnat dimanche face au promu Alavés au Metropolitano (2-1) lors de la 11e journée de Liga, doublant le FC Barcelone pour s’installer à la troisième place. Lire la suite ⮕

Le Barça doit gagner contre le Real Madrid pour rattraper le retardLes Blaugrana doivent absolument remporter la victoire contre la Maison Blanche qui a une avance de quatre points. Lire la suite ⮕

Gündogan critique l'attitude du Barça après la défaite dans le ClasicoAprès la défaite du FC Barcelone contre le Real Madrid, Ilkay Gündogan exprime sa déception et critique l'attitude des joueurs du Barça qui doivent montrer plus d'émotions et réagir face aux défaites. Lire la suite ⮕

Bellingham trompe Ter Stegen et offre la victoire au Real sur la pelouse du BarçaBellingham égalise puis marque son deuxième but dans les dernières minutes, offrant la victoire au Real Madrid lors du Clasico contre le Barça (2-1). Le stade Olympique est abasourdi et le chanteur Mick Jagger assiste à la rencontre. Lire la suite ⮕