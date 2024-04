Barbie : The World Tour - La mode Barbiecore fait fureur grâce à Margot Robbie

On la croyait ringarde et poussiéreuse. D'un autre temps. Grâce Greta Gerwig et Margot Robbie, Barbie est redevenue plus tendance que jamais. Carton au box-office, pellicule rose, répliques cultes. La mode Barbiecore a déferlé avant même la sortie en salles, le 19 juillet 2023, pendant la tournée mondiale promotionnelle. Cette épopée stylistique est racontée dans un beau livre paru le 27 mars aux éditions Rizzoli New York, Barbie : The World Tour.

L'occasion de découvrir en profondeur le travail d'une figure méconnue de l'aventure Barbie et pourtant, essentielle au phénomène : Andrew Mukamal, le styliste de Margot Robbie. À lire aussi : S'il n'aime pas Barbie, quittez-le : des milliers de femmes utilisent le film pour tester leur couple Connu pour habiller également Zoé Kravitz et Carey Mulligan, il a déployé tout son savoir-faire pour habiller la star de Barbie aux quatre coins de la planèt

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



VanityFairFR / 🏆 56. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

« Barbie : the World Tour » : 65 ans de mode portée par Margot Robbie dans un livre événementBarbie fête ses 65 ans avec la sortie du livre « Barbie : the World Tour » regroupant les looks iconiques de l’actrice Margot Robbie, une collaboration mode et de nouvelles poupées exclusives.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Tour de France : la dictée du Tour récitée par Pierre Rolland devant une centaine d'élèvesDans un peu moins de quatre mois, le Tour de France sera à Orléans (Loiret), le 9 juillet 2024. Pour l'occasion, une centaine d'élèves ont participé à une dictée sur ce thème.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Tour du Pays basque : une bataille cinq étoiles pour un casting digne du Tour de FranceHormis Tadej Pogacar, toutes les têtes d’affiche attendues sur le Tour de France se mesureront lors des six étapes jusqu’à samedi

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Freeride World Tour : Victor De Le Rue champion du mondeLe snowboarder français Victor De Le Rue est devenu ce jeudi lors de la manche autrichienne de Fieberbrunn champion du monde pour la 3e fois.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

L'UCI opte pour un plafond budgétaire des équipes World TourLes instances internationales du cyclisme (UCI) ont approuvé une discussion sur le principe concernant le plafonnement budgétaire pour les équipes qui pourrait entrer en vigueur en 2026 au moment du renouvellement des licences World Tour.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Freeride World Tour : des podiums français à VerbierAprès le sacre de Victor De Le Rue, la snowboardeuse Anna Martinez et la skieuse Astrid Cheylus étaient en lice ce vendredi à Verbier pour le titre mondial. Elles terminent toutes les deux à la 2e place de la saison 2024.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »