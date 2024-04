Barbara Guggenheim, 77 ans, une mariée pas comme les autres

Au début, Barbara Guggenheim n'avait pas l'intention de trop en faire pour son mariage : à 77 ans, elle a épousé son désormais mari Alan Patricof, 89 ans, lors d'une cérémonie intime dans son appartement de Park Avenue à Manhattan en décembre 2023. Elle a toutefois accepté qu'un article du New York Times soit consacré à son union et, avec du recul, elle ne le regrette pas du tout. Barbara Guggenheim, 77 ans, une mariée pas comme les autres 'J'ai reçu un appel d'une galeriste qui m'a dit : 'Ma mère, qui est veuve à 70 ans, a lu l'article puis a commencé à faire des rencontres en ligne'', raconte Barbara Guggenheim à Vogue. “Si j'ai inspiré ne serait-ce qu'une seule personne, ça en valait la peine.” Après avoir célébré un autre mariage, plus important, fin janvier, Barbara Guggenheim parle volontiers de son look (un costume sur mesure de la marque Attersee, fondée par sa nièce Isabel Wilkinson Schor) dans l'espoir d'inspirer d'autres mariées

