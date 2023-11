Baraqueville remonte le temps entre conférences et échanges

Le programme9 h 30 : accueil avec collation avant, à 9 h 45, les mots d’accueil du maire Jacques Barbezange, du président du conseil départemental Arnaud Viala, de Michel Maillé, le président de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais (Aspaa) puis de Léopold Maurel, conservateur régional de l’archéologie (Drac Occitanie).

