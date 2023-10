Baptiste Serin 'voulai(t) que 'Toto' (Dupont) reste' : 'Penser l'inverse aurait été égoïste de ma part'

"Ce n'est pas parce que la Coupe du monde se termine que j'ai fait le deuil", a déclaré Baptiste Serin ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la finale du Mondial, et à deux jours de Toulon-Oyonnax en Top 14. Le n°9 du RCT, non retenu par Fabien Galthié et son staff, a été questionné sur la perspective d'intégrer le groupe durant la compétition, quand Antoine Dupont était blessé.

avait. Au fond de moi, je pensais à l'équipe et je voulais que 'Toto' reste car, quand tu as un joueur de sa qualité et avec son importance, il faut tout essayer pour le garder. Puis il faut aussi avoir les épaules pour le remplacer.

." Le RCT, 10e du Top 14, reprend le championnat dimanche, au lendemain de la finale entre les Springboks et les All Blacks, avec la réception d'Oyonnax (16h05).

