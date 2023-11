Bangladesh : des usines textiles vandalisées pour exiger de meilleurs salaires

Un soulèvement inédit. Des milliers d'ouvriers du textile ont vandalisé des usines lundi au Bangladesh en exigeant un relèvement du salaire minimum, selon des responsables syndicaux et la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes. Le pays d'Asie du Sud est l'un des plus grands exportateurs de vêtements au monde, mais les conditions de travail de nombreux ouvriers y sont très mauvaises. Au moins 10.

500 usines textiles mais le salaire mensuel de base des ouvriers n'est que de 8.300 takas (75 dollars). Des manifestations ont éclaté ce week-end après que la puissante organisation des fabricants textile a proposé une augmentation de 25% du salaire minimum, alors que les syndicats réclamaient un quasi-triplement du salaire minimum à 23.000 takas (208 dollars).

Arrestation du chef de l'opposition au BangladeshLe secrétaire général du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) a été arrêté pour interrogatoire suite à une manifestation où un policier est décédé. Cette arrestation affaiblit davantage l'opposition déjà en détention et demande un gouvernement neutre pour les élections législatives de janvier. Lire la suite ⮕

Le principal dirigeant de l'opposition arrêté au BangladeshLe chef du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, a été placé en détention pour un interrogatoire suite aux manifestations violentes contre la Première ministre. Les manifestations de l'opposition ont lieu depuis des mois malgré l'assignation à résidence de la dirigeante Mme Zia. Lire la suite ⮕

Le chef du Parti nationaliste du Bangladesh arrêté lors de manifestations violentesMirza Fakhrul Islam Alamgir, chef du Parti nationaliste du Bangladesh, a été placé en détention pour un interrogatoire suite aux manifestations violentes contre la Première ministre. Les manifestations, organisées par l'opposition renaissante, étaient les plus massives depuis le début de l'année. Lire la suite ⮕

Le chef de l'opposition arrêté lors de manifestations violentes au BangladeshLe chef du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, a été arrêté lors de manifestations violentes contre la Première ministre. Il sera interrogé sur les violences de samedi où un policier et un manifestant ont été tués. Les manifestations étaient les plus massives depuis le début de l'année, trois mois avant les élections générales. Lire la suite ⮕

Le principal dirigeant de l'opposition au Bangladesh arrêté après une manifestation violenteMirza Fakhrul Islam Alamgir, secrétaire général du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), a été arrêté par des policiers suite à une manifestation contre la Première ministre Sheikh Hasina. La manifestation a entraîné la mort d'un policier et d'un manifestant, ainsi que de nombreux blessés. Lire la suite ⮕

Manifestation massive au Bangladesh pour la démission de la Première ministrePlus de 100.000 sympathisants des partis d'opposition réclament la démission de Sheikh Hasina et un gouvernement neutre pour superviser les élections. Un policier a été tué et plus d'une centaine blessés lors des affrontements. Lire la suite ⮕