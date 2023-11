Bangladesh : des centaines d’usines textiles fermées après des manifestations pour des meilleurs salaires

Le Bangladesh est l’un des principaux exportateurs de vêtements mondial, avec quelque 3 500 usines qui fournissent des marques occidentales et représentent 85 % des 55 milliards de dollars d’exportations annuelles du pays.

L’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), représentant les propriétaires d’usines, ne propose que 25 % d’augmentation. Deux ouvriers ont été tués et des dizaines d’autres blessés depuis le début des manifestations, selon les chiffres de la police. Elles ont commencé au début de la semaine dernière et tourné à la violence lundi.

Plusieurs milliers d’ouvriers ont bloqué les routes des quartiers industriels autour de Dacca, selon la police. À Gazipur, des policiers ont « tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur près de 1 000 » ouvriers, a déclaré un responsable de la police, Abou Siddique. « Ils ont été dispersés et ont quitté les lieux dans le calme ».

Des troupes paramilitaires des garde-frontières du Bangladesh (BGB) ont été déployées pour « prévenir la violence » dans les zones les plus touchées, a déclaré le lieutenant-colonel du BGB Zahid Parvez.

De grandes marques, dont Adidas, Hugo Boss, ou encore Puma, ont toutefois écrit au début du mois à la Première ministre Sheikh Hasina, ayant « remarqué » que les salaires nets mensuels moyens n’avaient « pas été ajustés depuis 2019 alors que l’inflation a considérablement augmenté au cours de cette période ».

