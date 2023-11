Ballon d’Or : Le TOP des joueurs qui en ont gagné le plus

Incidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance Oudéa-CasteraOM - OL reporté : "Inadmissible, ça n’a pas sa place dans le football et la société", la colère d’un Longoria déroutéIncidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance...

Incidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance Oudéa-CasteraOM - OL reporté : "Inadmissible, ça n’a pas sa place dans le football et la société", la colère d’un Longoria déroutéIncidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance Oudéa-Castera

Un grand favori, deux outsiders : notre Top 5 du Ballon d'Or 2023Sauf énorme surprise, Lionel Messi devrait remporter le huitième Ballon d'Or de sa carrière, grâce au titre mondial remporté avec l'Argentine en Coupe du monde. Lire la suite ⮕

La maison Mellerio réalise le trophée du Ballon d'Or 2023La maison Mellerio, réputée pour son savoir-faire joaillier et son expertise en orfèvrerie, finalise les derniers détails du trophée du Ballon d'Or 2023 qui sera remis au meilleur joueur de football de l'année. Une tradition perpétuée depuis 1956 par la plus ancienne maison de joaillerie du monde. Lire la suite ⮕

Journée spéciale pour les sœurs Ballon dans le championnat de basketLes sœurs Manon et Alison Ballon s'affrontent lors de la rencontre entre Saint-Pavin et l'AL Coquelles Basket dans la salle Bill Ballon. Lire la suite ⮕

Le Ballon d'Or : un bijou fabriqué chez le plus ancien joaillier françaisDepuis 1956, le trophée du Ballon d'Or est fabriqué par les artisans de Mellerio, le plus ancien joaillier français. Un processus de fabrication minutieux qui nécessite des centaines d'heures de travail et l'utilisation de matériaux précieux comme l'or et la pyrite. Lire la suite ⮕

Classement des joueurs français ayant obtenu le Ballon d'OrPour établir ce classement, seuls les joueurs nommés et ayant obtenu au moins un vote lors du scrutin attribuant le Ballon d'Or ont été pris en compte. En cas d'égalité, le joueur ayant obtenu le classement le plus élevé est avantagé. Si l'égalité persiste, la moyenne des places obtenues départage les joueurs concernés. En cas de nomination unique, les joueurs sont départagés par la place obtenue. Lire la suite ⮕

Hazard : Mbappé proche du Ballon d'Or, Messi mérite aussiEden Hazard estime que Kylian Mbappé aurait pu remporter le Ballon d'Or s'il avait remporté la Coupe du Monde. Il pense également que Lionel Messi mérite le titre en tant que meilleur joueur de l'histoire. Lire la suite ⮕