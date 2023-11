Ballon d'Or 2023 : Qui succédera à Karim Benzema ?

, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne… Ils sont nombreux à prétendre à la succession de Karim Benzema pour le Ballon d’or. Ce lundi 30 octobre, le 67e Ballon d’or sera remis au Théâtre du Chatelet (Paris), ainsi que le cinquième Ballon d’or féminin. Remise depuis 1956, la sphère dorée distingue la et le meilleur joueur du monde sur la saison écoulée.

Avec son sacre l’année passée, l’ancien joueur du Real Madrid est devenu le cinquième français titré.La cérémonie du Ballon d’or approche à grands pas. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, le nom du vainqueur sera dévoilé à la fin du mois. Où, quand, comment… Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Ballon d’Or 2023.

Karim Benzema dépasse Zidane avec 10 buts en Liga cette saison Karim Benzema a déjà marqué 10 buts en Liga cette saison pour le Real Madrid , dépassant ainsi le record de Zinedine Zidane pour le club en une seule saison. Lire la suite ⮕

Kylian Mbappé toujours en lice pour le Ballon d'Or 2023Malgré la défaite de la France en finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé reste un candidat sérieux pour remporter le Ballon d'Or 2023 selon Didier Deschamps. Lire la suite ⮕

Le Ballon d'Or 2023 dévoilé ce lundi au théâtre du Châtelet à ParisCe lundi, au théâtre du Châtelet à Paris , le Ballon d'Or 2023 sera dévoilé. Lionel Messi fait office de grand favori à la succession de Karim Benzema , tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland seront les outsiders principaux. Six autres trophées, dont le Ballon d'Or féminin, seront aussi remis ce lundi. Sur quelle chaîne ? A quelle heure ? Qui sont les favoris ? Toutes les infos à connaître. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : Karim Benzema au cœur d’un match (nul) entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon Karim Benzema vit et joue désormais en Arabie saoudite, où il laisse davantage libre cours à sa foi musulmane qu’à Madrid. Gérald Darmanin a-t-il un problème avec le football ? On se rappelle ses accusations contre les supporters de Liverpool, lors de la finale de la Ligue des champions, au Stade de France, le 28 mai dernier. L’événement avait viré au fiasco sécuritaire, dû, selon le ministre, aux milliers de supporters anglais présents. Version démantibulée par un rapport de l’UEFA, ce qui n’avait pas empêché Gérald Darmanin de s’entêter, malgré le mea culpa du préfet de police Didier Lallement. Sa nouvelle cible est encore un footballeur, le Ballon d’or 2022, Karim Benzema . Après avoir fait les beaux jours du Real Madrid , il vit désormais en Arabie saoudite, où ses revenus restent aussi supersoniques que ceux qu’il percevait en Espagne. Au pays de La Mecque, Benzema laisse davantage libre cours à sa foi musulmane. Lire la suite ⮕

Ballon d'or 2023: Haaland, Messi, Mbappé, qui succèdera à Benzema? Suivez la cérémonie du...Après Karim Benzema , sacré en 2022, qui remportera le Ballon d'or 2023? La prestigieuse récompense individuelle est remise ce lundi soir à Paris , au Théâtre du Châtelet. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine et champion de France avec le PSG, Kylian Mbappé, finaliste du Mondial et lui... Lire la suite ⮕

Le Ballon d'Or 2023 : Messi favori, Haaland et Mbappé en liceLe verdict va tomber. Lundi soir, le Ballon d'Or 2023 sera remis au meilleur joueur de la planète foot de l'année. Si Leo Messi est le grand favori pour remporter un trophée qui serait historique, Erling Haaland et Kylian Mbappé ne devraient pas être loin du Graal. Chez les femmes, Aitana, du Barça et de la sélection espagnole, a une longueur d'avance. Le meilleur jeune, le meilleur gardien, le meilleur buteur et le Prix Socrates complèteront les prix remis au sein du Théâtre du Châtelet. À quelle heure et sur quelle chaîne voir la cérémonie du Ballon d'or en direct Le gala France Football l'Équipe aura lieu le lundi 30 octobre 2023 à partir de 20 heures. Comment est élu le Ballon d'Or ? De nombreux facteurs sont pris en compte par le jury, comme les performances individuelles, des résultats collectifs, mais aussi du fair-play du joueur. Évidemment, la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine aura un poids énorme en ce qui concerne le Ballon d'Or masculin. Il en va de même pour le Mondial féminin 2023 où a triomphé l'Espagne. Un journaliste de chacun des 100 meilleurs pays au classement FIFA a voté afin d'élire les meilleurs de chaque catégorie. Parmi les 30 finalistes sélectionnés, ils doivent voter pour les 5 meilleurs à leurs yeux et répartir les points selon le barême suivant :1er=6 points2e=4 points3e=3 points4e=2 points5e=1 point Lire la suite ⮕