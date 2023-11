Ballon d’Or 2023 : La Coupe du monde doit-elle peser plus lourd que la Ligue des champions ?

e opposition se dresse la comparaison entre les deux trophées les plus prestigieux de la planète foot. Au fond, la question est aussi de savoir laquelle pèse le plus lourd dans les débats entre la Coupe du monde et la Ligue des champions.C’est reparti pour un tour.

Pour cette saison 2022/2023, les rôles sont inversés. Irradiant sur les trois premiers mois de la saison avec le PSG, Messi débarque au Qatar avec une préparation ciselée au millimètre et une envie décuplée pour sa dernière Coupe du monde. Le 18 décembre 2022, il rentre définitivement dans le panthéon du football en offrant une troisième étoile à l’Argentine.

Il convient d'ailleurs de rappeler que les nations vainqueures des éditions 2010, 2014 et 2018 sont toutes marquées du sceau du collectif, en l’absence d’une figure majeure. Tout le contraire de l’Argentine en 2022, portée par les arabesques de son lutin flanqué du numéro 10. headtopics.com

Même constat en 2018 où la maestria d'Antoine Griezmann s’est (trop) fondue dans le collectif bleu, alors qu’un Modric a émergé naturellement au milieu des Croates, valeureux finalistes, et a pu compter sur le coup de tampon "C1" pour rafler la mise.Coupe du monde ou Ligue des champions, c’est bien là que se joue cette édition. Et Messi n’est pas le seul concerné par l'argument de la figure providentielle.

