Ballon d'Or 2023 : Heures, chaîne, favoris, programme... Tout savoir sur la cérémonie

La planète football aura les yeux rivés sur le Théâtre du Châtelet, ce lundi soir. Au bout de l'une des soirées footballistiques les plus attendues de l'année, on connaîtra, enfin, le successeur de Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or 2023.

L'un des principaux artisans du triplé avec Manchester City (Premier League, Ligue des champions et FA Cup), le Norvégien a empilé pas moins de 56 buts et 9 passes décisives, terminé meilleur buteur de la Ligue des champions (12 buts en 11 matches) et du championnat anglais (36 buts en 36 matches).

Ballon d’or 2023: qui compose le jury du prestigieux trophée ?La composition du jury a évolué en 2022, dans le but de garantir l'expertise des votants et d'éviter une polémique semblable à celle qui avait suivi l'attribution du Ballon d'or 2021 à Lionel Messi, favori pour un 8e trophée ce lundi soir. Lire la suite ⮕

[Vos réactions] Foot : qui mérite le Ballon d'Or 2023 ?Qui sera sacré meilleur joueur de football du monde ? Lionel Messi va-t-il soulever le trophée pour la 8ème fois ? Erling Haaland et Kylian M'bappé seront-ils sur le podium ? Livrez-nous vos pronostics ce lundi, à quelques heures de la cérémonie du Ballon d'Or 2023. Lire la suite ⮕

Ballon d'Or 2023 : les vainqueurs probables des trophées !Ce lundi soir, la cérémonie du Ballon d'Or va avoir lieu du côté de Paris. Avec, pour la plupart des trophées remis, un suspens très relatif. Lire la suite ⮕

Le Ballon d'or 2023 décerné ce soir à ParisLa cérémonie de remise du Ballon d'or 2023 a lieu ce soir à Paris, au Théâtre du Châtelet. Lionel Messi est le grand favori pour remporter ce trophée pour la 8e fois, suivi de près par Erling Haaland et Kylian Mbappé. Le vote est effectué par un jury de journalistes spécialisés. Lire la suite ⮕

Qui a voté pour le Ballon d'Or 2023 ?Alors que les noms des lauréats seront dévoilés ce lundi soir, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, en direct sur la chaîne L'Équipe à partir de 20 h 45, focus sur ceux qui ont l'honneur de faire partie du jury. Lire la suite ⮕