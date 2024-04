Baisse significative des prix des voitures d'occasion en France

Enfin une baisse des prix significative sur le marché de l'occasion? Sur les trois premiers mois de l'année, le tarif moyen d'une voiture d'occasion s'affichait à 21.900 euros, soit un repli de 2,6% (590 euros) par rapport au dernier trimestre 2023, d'après l’Observatoire du site de référence, La Centrale. Un "gain en pouvoir d'achat" Une tendance qui se retrouve sur les véhicules de moins de 8 ans et en particulier les plus récents.

Des modèles qui avaient vu leurs prix s'envoler avec la pénurie de véhicules neufs. "Le marché se régule, la reprise des livraisons de voitures neuves fait baisser les prix des véhicules d’occasion, et la demande augmente, mais plus à n’importe quel prix. Les Français vont gagner en pouvoir d'achat et pouvoir choisir des voitures d'occasion plus récentes, avec moins de kilomètres ou des motorisations plus propres", analyse Anaïs Harmant, directrice marketing de La Centrale, citée dans un communiqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



BFMTV / 🏆 14. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La banque centrale suisse, première grande banque centrale occidentale à baisser ses tauxLa Banque nationale suisse (BNS) a décidé jeudi d'abaisser son taux directeur, devenant la première des grandes banques centrales occidentales à infléchir sa politique monétaire, depuis le rapide tour de vis lancé il y a bientôt deux ans pour lutter contre l'inflation.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Bonnie Banane, Eloi et Voyou sur la scène du Bataclan ce soir et sur France InterLa chanson française est en pleine forme : revue des troupes de la triple affiche du concert présenté ce soir sur Inter par Laurent Goumarre entre 20h et 22h.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

France-Chili: Clauss sort sur blessure au Vélodrome, le sort s’acharne sur l’OMJonathan Clauss est sorti sur blessure dès la 10e minute de jeu ce mardi lors du match amical entre la France et le Chili. Le latéral marseillais souffre d'une déchirure de l'ischio de la cuisse gauche.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Nuage de sable sur le sud-est de la France: quelles conséquences sur la santé?Depuis samedi, le sud-est du pays est en alerte pollution aux particules fines en raison de la présence d'un nuage de poussière venu du Sahara. Quels risques présente ce phénomène pour notre santé?

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Baisse des prix et baisse des taux, le bon cocktail pour relancer l’immobilierAprès la forte baisse des ventes de l’an passé, ce sont les prix qui devraient accentuer leur érosion dans les mois qui viennent. La situation dans l’ancien s’améliore, contrairement au neuf.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

La Russie et la Chine pourraient construire une centrale nucléaire sur la LuneLe projet annoncé par le président de l’agence spatiale russe Roscosmos aurait pour ambition d’alimenter en énergie la future station lunaire scientifique pilotée par Moscou et Pékin.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »