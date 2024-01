Baisse du nombre de créations d'entreprises en 2023

Même si les chiffres de l’année 2023 ne sont pas encore totalement consolidés, la chambre de commerce et d’industrie, confirme d’ores et déjà une baisse du nombre de créations d’entreprises. "Mais, les chiffres restent exceptionnels", confirme le président départemental qui table sur près de 1 200 créations.

"Ce sont des chiffres qui restent très importants" et cela même si les micro-entreprises représentent aujourd'hui 11% des 17 000 établissements enregistrés par la chambre (et 60% des immatriculations en 2022). "Il y a eu un emballement dans l'après-covid et avec la production énergétique à l'échelle individuelle, mais les choses se stabilisent à présent dans le département", résume Dominique Costes. Une stabilisation qui n'empêche pas l'augmentation de la création au féminin. Sur 2023, 39% des porteurs de projet accompagnés étaient ainsi des femmes. Malgré ces indicateurs encourageants, plusieurs inquiétudes demeurent pour 2024, et notamment celle de la transmission





