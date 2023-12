Baisse des ventes de scooters et motos en France en 2023

Le marché du deux-roues a de nouveau été en proie à des difficultés, en France, en 2023. Selon des chiffres communiqués par le cabinet AAA Data, les ventes de scooters et motos ont diminué de 2%. Entre janvier et novembre, elles ont difficilement dépassé le million de véhicules. La baisse intervient alors que l'année 2022 avait déjà été particulièrement difficile pour ce marché, qui avait accusé une réduction plus importante de ses ventes, de l'ordre de 6%.

Tous les aspects du marché du deux-roues neuf ne sont toutefois pas à la peine. Les immatriculations de motos neuves ont connu une hausse de 8,5 % de leurs ventes en 2023, avec environ 187 000 ventes. La catégorie qui souffre, ce sont les cyclomoteurs de 50 cm3 ou moins. Entre les mois de janvier et de novembre, leurs ventes ont reculé de 19%, avec un peu moins de 70 000 véhicules.'Les jeunes ne veulent plus être mobiles'À Marseille, ville du scooter par essence, le constat est partagé par certains professionnels du secteu





