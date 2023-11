Baisse de la TVA pour les centres équestres : 'cela va nous permettre de sortir la tête de l'eau'

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

LADEPECHEDUMIDI: Cransac. Déconstruction annoncée pour l’immeuble 'Les Pins''C’est une bonne nouvelle qui nous est parvenue dernièrement, elle concerne une demande de permis de construire émise par Aveyron Habitat qui a l’intention de construire six pavillons sur le site des HLM de la cité du...

SUDOUEST: Prix de l’économie Néo Aquitains : Maison Parsat, le vin en formats généreuxSpécialiste du vin conditionné en BIB ou Pouch, l’entreprise familiale, dirigée par la cinquième génération, a gardé ses racines à Eymet

BFMTV: Le Premier ministre japonais annonce un plan de soutien massif à l'économieFumio Kushida a dévoilé un ensemble de mesures d'un montant de 107 milliards. Il espère ainsi alléger les effets de l'inflation sur la population et regagner en popularité.

LESECHOS: Patron dans l'industrie puis ministre de l'économie, Francis Mer disparaîtPatron de Saint-Gobain puis d'Usinor avant de devenir, de 2002 à 2004, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dans deux gouvernements Raffarin, Francis Mer est décédé le 1 er novembre à 84 ans.

LE_FIGARO: Francis Mer, ancien ministre de l'Économie et grand patron, est mort«Il est des industriels qui marquent leur pays, à Saint-Gobain comme au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Francis Mer a servi la France avec exigence et passion», a salué Bruno Le Maire.

SUDOUEST: Francis Mer, ancien ministre de l’Économie sous Jacques Chirac, est mortL’ancien ministre de l’Économie, originaire de Pau, est mort à 84 ans

