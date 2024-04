Baisse de 32% des ventes de câbles à fibres optiques en France

C'est un communiqué laconique dont s'est fendu, le 29 mars dernier, le Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication. Dans une très brève missive, l'organisme professionnel a fait état d'une énième et très forte dégringolade des ventes de câbles à fibres optiques. Son indicateur mesurant l'activité trimestrielle des fabricants français a marqué un « fléchissement » de pas moins de 32% au quatrième trimestre 2023 par rapport à la même période l'an passé.

Cela signifie, en clair, que les ventes de câbles à fibres optiques reculent très fortement. Interrogé par La Tribune, le Sycabel se veut plus précis. La filière française a vendu environ 10 millions de kilomètres de fibre optique en 2023, contre 13,6 millions l'année précédente. Cette baisse des ventes de câbles n'est pas une surprise. De fait, le grand chantier visant à déployer la fibre optique dans tout le pays touche à sa fi

