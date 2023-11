Baiser forcé : Luis Rubiales, l’ex-président de la Fédération espagnole, suspendu trois ans par la Fifa

President of the Spanish Football Federation Luis Rubiales looks on during a press conference to announce Spain, Portugal and Ukraine’s bid for the 2030 World Cup at the UEFA headquarters in Nyon on October 5, 2022. (Photo by GABRIEL MONNET / AFP)FOOTBALL - Luis Rubiales n’en a toujours pas fini après son baiser forcé.

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter. Conformément à la loi du 06/01/1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27/04/2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de

Baiser forcé : l'ex-président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, suspendu trois ans...Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, a été suspendu trois ans par la Fifa de 'toute activité liée au football au niveau national et international'. Une sanction pour avoir embrassé par surprise et sur la bouche Jenni Hermoso après le sacre de l'Espagne lors de la Coupe du monde féminine 2023, fin août. Lire la suite ⮕

Baiser forcé : Luis Rubiales suspendu trois ans par la FifaL’ancien président de la Fédération espagnole a été suspendu trois ans de toute activité liée au football par la Fédération internationale. Il avait embrassé par surprise sur la bouche la joueuse espagnole Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde 2023 fin août. Lire la suite ⮕

Suspension de trois ans pour l'ancien président de la Fédération espagnole Luis RubialesL'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, a été suspendu pour trois ans de toute activité liée au football aux niveaux national et international. Cette décision fait suite à un baiser forcé à la capitaine espagnole Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du monde féminine. Lire la suite ⮕

Baiser forcé : la Fifa fait passer la suspension de Rubiales de trois mois à trois ansCe lundi 30 octobre, Luis Rubiales a été suspendu trois ans par la FIFA de «toute activité liée au football au niveau national et international» pour avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso. Lire la suite ⮕

Scandale du baiser forcé : Rubiales suspendu trois ans par la FIFALuis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football, a été sanctionné par l’instance majeure du football mondial Lire la suite ⮕

Scandale du baiser forcé : l'ex-président de la fédération espagnole de football suspendu trois ansLuis Rubiales, qui avait été démis de ses fonctions après avoir embrassé de force une de ses joueuses vient d'être suspendu pour trois ans par la Fifa. Lire la suite ⮕