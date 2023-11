Baiser forcé : la Fifa fait passer la suspension de Rubiales de trois mois à trois ans

embrassé de force la joueuse Jennifer HermosoL’ancien vice-président de l’Union européenne des associations de football (UEFA) a été reconnu coupable d’une infraction«porter atteinte à la dignité ou l’intégrit黫courant sur au moins dix matches, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée».

A ce titre, l’organisation sportive internationale avait déjà suspendu Luis Rubiales pour une durée de 90 jours.après le sacre mondial de la «Roja» le 20 août dernier à Sydney. Refusant de démissionner pour, il avait attaqué, lors d’un discours ahurissant de mauvaise foi prononcé le 25 août, un supposéet argué qu’il avait obtenu l’autorisation de la joueuse avant de l’embrasser.

«sentie vulnérable et victime d’un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de part»Ce scandale avait conduit par ailleurs la Fédération espagnole (RFEF) à licencier plusieurs de ses cadres, dont le sélectionneur de l’équipe nationale féminine Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales, remplacé par Montse Tomé. headtopics.com

«A propos de ma démission, oui, je vais le faire, oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail»L’ancien footballeur de 46 ans a toujours la possibilitérappelle a fédération internationale. Il dispose de dix jours pour demander les motifs de la décision de la commission disciplinaire, qui seront alors publiés.

