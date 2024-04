Bagarre générale lors du match entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey en NHL

Une bagarre générale a éclaté seulement deux secondes après le début du match entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey en NHL , ce mercredi soir. Une scène surréaliste. Le match de NHL entre les Rangers de New York et les Devils du New Jersey a été émaillé par une bagarre générale qui a éclaté au bout seulement de deux secondes de jeu au Madison Square Garden.

Le palet a à peine touché la glace que les joueurs des deux équipes ont retiré leurs gants et jeté leur crosse avant d’en venir aux mains. Cet empoignement a duré plus d’une minute, alors que la situation était également tendue sur les bancs de touche, où des insultes ont été échangées. Et pas moins de huit joueurs ont été expulsés. La tension est montée dès l’échauffement, notamment entre Kurtis MacDermid (New Jersey) et Matt Rempe (New York), qui avait été suspendu quatre matchs après un coup de coude au visage de Jonas Siegenthaler le mois dernier. «Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passe

Bagarre Match NHL Rangers De New York Devils Du New Jersey

France Dernières Nouvelles, France Actualités

