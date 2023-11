Axelle, championne de France de gym, était à Châteaubriant | L'Éclaireur de Châteaubriant

Axelle Jovenin, championne de France 2018 de gymnastique rythmique, animait un stage samedi 28 et dimanche 29 octobre au gymnase de la Ville aux Roses à Châteaubriant (Loire-Atlantique).La section gymnastique rythmique de l’Amicale laïque de Châteaubriant a accueilli de nombreuses participantes pour l’occasion.

« C'est une opportunité incroyable d'avoir Axelle pour ce stage », ajoute la présidente de l'association, Maryline Evin, qui a comptabilisé 20 licenciées supplémentaires depuis la rentrée (13 équipes pour 83 licenciées âgées de 7 à 31 ans).

