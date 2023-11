Axe Laval Fougères : grand excès de vitesse pour un chauffeur sur la D30

Mercredi 25 octobre 2023, commune du Bourgneuf-la-Forêt, en Mayenne, les militaires du peloton motorisé de Laval, ont intercepté une voiture circulant à la vitesse de 129 km/h pour une limitation à 80 km/h.L'excès de vitesse a eu lieu sur la RD 30, qui fait la liaison entre Fougères et Laval.

Le conducteur s'est retiré immédiatement son permis de conduire, l'excès de vitesse considéré excédant 50 km/h.Les gendarmes en profitent pour rappeler la nécessaire vigilance à renforcer à cette période de l'année, marquée par des intempéries, des routes sales (ensilages), et une luminosité en baisse.Chaque année, plus d'accidents sont constatés à la période de la Toussaint.

Meeting de natation CNF - Fougères Agglomération : une belle réussite avec 350 compétiteursLa 9e édition du meeting de natation CNF - Fougères Agglomération se termine ce soir avec la présence de 350 compétiteurs. Le club de Vannes a remporté de nombreux podiums lors de cette compétition du Grand Ouest. Lire la suite ⮕

Un homme arrêté pour incendie volontaire de poubelles à FougèresUn homme a été arrêté par la police quelques heures après avoir incendié des poubelles sur un chantier à Fougères. Il a été placé en détention provisoire. Lire la suite ⮕

Défaite honorable de l'équipe de R2 face à FougèresMalgré une défaite, l'équipe de R2 n'a jamais abandonné lors de la rencontre contre Fougères. Les occasions de Fougères ont été nombreuses mais ont été stoppées par la défense locale et le poteau des buts de Busson. Finalement, le réalisme de Fougères a eu raison de la détermination de Plescop, qui peut être fier de son élimination selon l'entraîneur Franck Dufrennes. Lire la suite ⮕

Toby Roberts remporte le ticket olympique à LavalToby Roberts a obtenu le ticket olympique lors du tournoi européen de qualification à Laval avec un score de 169,8 points. Les finalistes français, Sam Avezou (132,9 pts) et Mejdi Schalck (123,6 pts), se classent respectivement 3e et 6e. La compétition masculine était ouverte avec la présence de la star tchèque Adam Ondra (4e avec 132,9 pts), ce qui a causé la déception des Français. L'équipe de France devra attendre les tournois qualificatifs de mai et juin 2024 pour connaître les participants aux JO de Paris 2024. Lire la suite ⮕

Laval et Auxerre ne profitent pas de leurs matchs nulsLaval a été tenu en échec par Amiens tandis qu'Auxerre s'est incliné contre Dunkerque. Bordeaux a également fait match nul contre Rodez. Lire la suite ⮕

À Laval, ces détails insolites dans la cour du Vieux-châteauEn cet automne 2023, on vous emmène découvrir les secrets du Vieux-château de Laval (Mayenne). Aujourd’hui, zoom sur ces petits détails visibles depuis sa cour qui échappent parfois aux regards, mais qui sont remplis d’histoire. Lire la suite ⮕