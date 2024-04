Awa Diakité , joueuse du club de Bobigny victime d'insultes racistes à Lons : « Important de dénoncer tout ça »L'équipe de Bobigny a subi des insultes racistes lors d'un match de Coupe de France à Lons dimanche. Awa Diakité , troisième-ligne de l'équipe francilienne, avait dénoncé ces propos dans un texte publié sur Instagram. Elle développe sa pensée et son regard sur le racisme dans le rugby féminin .

Pour ma part, je n'ai jamais été directement touché par des insultes racistes depuis que je pratique ce sport. La plupart du temps, les insultes venaient du public et touchaient tout le groupe, ou c'étaient mes coéquipières qui étaient directement visées.Il y a eu deux joueuses qui ont été victimes d'insultes raciales et stigmatisantes sur le terrain, et l'ensemble de l'équipe, si puis-je dire, par le public, avec des « Rentrez chez vous

Awa Diakité Bobigny Insultes Racistes Lons Rugby Féminin

France

lequipe / 🏆 83. in FR

