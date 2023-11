Avis YouTube Music (novembre 2023) : quand Google défie Spotify

Une qualité audio parfois aléatoire et bien en deçà de ce que la concurrence proposeIl y a quelques semaines, nous écrivions ici-même que «

Aujourd’hui, YouTube reste l'une des valeurs sûres du visionnage de vidéos en ligne, notamment grâce à la domination totale des clips et contenus musicaux sur la plateforme : 9 des 10 vidéos les plus consultées de l’histoire du site sont en réalité des clips d’artistes.

L’accès aux quelques contenus premium proposés par YouTube (anciennement YouTube Red, aujourd’hui YouTube Originals) ; La grosse qualité de YouTube Music, c’est son immense catalogue, lequel propose à la fois des fichiers issus de Google Play Music, mais aussi les fichiers et vidéos mis en ligne par les internautes qui utilisent YouTube. Autrement dit, la qualité sonore de ces musiques apportées par la communauté dépend entièrement du fichier originellement proposé sur la plateforme par les utilisateurs. headtopics.com

L'offre YouTube Music seule, à 10,99 euros par mois (anciennement 9,99 euros). Pratique pour ceux que YouTube Premium n'intéresse pas. Outre la suppression de la publicité, ce forfait vient avec la possibilité de télécharger des morceaux, d'écouter de la musique en mode hors connexion et d’utiliser l’application en arrière-plan.

Ainsi, avec un tarif de base de 10,99 euros par mois pour profiter de YouTube Music, la solution se positionne sur un prix désormais identique à celui de la concurrence. Cependant, YouTube Premium, certes plus cher, apporte également des avantages du côté de YouTube tout court. Autrement dit, il s’agit en quelque sorte d’une offre deux-en-un, ce qui explique son tarif de prime abord moins concurrentiel. headtopics.com

