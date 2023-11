Un catalogue un peu moins fourni que d’autres acteurs du marché (Amazon Music, Apple Music, Deezer). Toutes les formules sont concernées, y compris la principale, qui passe de 9,99 euros par mois à 10,99 euros par mois. Pour tenter de faire passer la pilule, quelques nouveautés comme unsont à relever.

Spotify Hifi diffusera de la musique sans perte de qualité sonore sur votre appareil et sur les haut-parleurs compatibles avec Spotify Connect, ce qui signifie que les utilisateurs pourront profiter de plus de profondeur et de clarté en écoutant leurs morceaux préférésCependant, depuis, c’est le silence radio, et Spotify figure donc toujours parmi les services proposant la moins bonne qualité sonore sur le marché, et ce, malgré son statut de leader.

Si l’utilisateur souhaite ensuite écouter des titres sans être interrompu par des publicités et oublier toutes ces limitations, il peut souscrire à l'un des différents abonnements proposés par le service : headtopics.com

Variante de l’abonnement Famille, l’abonnement Premium Duo est un peu moins cher (14,99 euros), mais ne permet l’emploi que de deux comptes à la fois. En effet, des tonnes de playlists déterminées par un algorithme sont mises à disposition de tous les clients Spotify et fondées entièrement sur leurs goûts personnels. Par exemple, le radar des sorties, qui s’actualise tous les vendredis, permet de découvrir les dernières chansons mises en ligne par des artistes déjà appréciés par les utilisateurs.

Il est par ailleurs important de mentionner que l’application Desktop de Spotify ne permet pas de lire les vidéos. Il vous faudra donc passer par la version mobile pour profiter des sortes de GIF qui agrémentent parfois l’écoute de certaines chansons. headtopics.com

