Avis Infomaniak kSuite (novembre2023) : l'alternative privée et eco-friendly à Google

. Ces solutions de productivité sont vite devenues indispensables : qu'on les utilise en milieu professionnel ou autre, on a tous besoin de logiciels pour créer, stocker ou partager des documents. Les GAFAM en sont bien conscients et c'est pourquoi des suites telles queont un avenir radieux devant elles. Cependant, il existe d'excellentes alternatives sur le marché, comme kSuite d'Infomaniak, une solution aussi performante qu'éthique.

Cette société créée il y a bientôt 30 ans a pour ambition de damer le pion aux GAFAM. Elle a, dans cette optique, mis au point une offre élargie de produits : hébergement web, messagerie, DNS, éditeur de sites internet,

Disponible en version gratuite et payante, cette dernière s'adapte à tous les besoins. Professionnels et particuliers peuvent, en effet, y trouver :pour le service Mail (actions rapides personnalisables, récupération d'adresse mail en 1 clic, affichage d'informations de contact amélioré). headtopics.com

Infomaniak se présente comme une entité indépendante et neutre. Proposant de l'hébergement web et des noms de domaine, elle est également spécialisée dans la diffusion de contenus audio et vidéo sur internet. Elle a été fondée en 1994 en Europe, dans le canton de Genève.

Sa suite bureautique sur internet, baptisée kSuite, a, quant à elle, été officiellement lancée début 2020 après plusieurs années de recherche et millions de francs CHF investis. headtopics.com

En bonus, et afin de synchroniser plusieurs drives ou travailler sans connexion internet, il est aussi possible de télécharger l'application kDrive pour macOS, Windows et Linux.La solution kSuite semble aussi placer la collaboration au centre de ses priorités.

En parallèle, les applications comme kMail, kMeet et kCalendar permettent de fluidifier le workflow, de collaborer plus facilement entre collègues et d'être plus efficace dans son travail.À l'image de ses concurrents, kDrive propose aussi un espace cloud. Avec 15 Go d'espace gratuit et une interface ergonomique en français, il présente des fonctions basiques (mais utiles) : catégorisation, historique de modification ou de partage, etc. headtopics.com

Avis Google Workspace (novembre 2023) : la stratégie cloud de Google tient-elle la route ?Alors que l'on entame le mois de novembre sur les chapeaux de roues, faisons le point sur les meilleures suites bureautiques disponibles sur le marché. Simples d'utilisation, ces programmes sont des incontournables, et ce, que l'on soit dans un contexte professionnel ou autre. Lire la suite ⮕

Avis YouTube Music (novembre 2023) : quand Google défie SpotifyDestiné aussi bien à ceux qui veulent profiter au mieux de leur musique en ligne qu'aux gros consommateurs de vidéos allergiques à la publicité, YouTube Music/YouTube Premium est un service assez atypique dans le milieu du streaming musical. On vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur cette offre. Lire la suite ⮕

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Avis Intego Antivirus Premium (novembre 2023) : un antivirus dans la moyenneFondée en 1997 à Paris en France, l'entreprise fait désormais partie du géant de cybersécurité Kape ( propriétaire de CyberGhost, ExpressVPN…). Lire la suite ⮕

Avis AVG AntiVirus (novembre 2023) : le cousin un peu moins intrusif d'AvastAvec Norton, Avast, et Avira, AVG est tomber sous le giron du géant de la cybersécurité américain Gen. Fort de plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde, l'éditeur tchèque devrait profiter de cette fusion pour améliorer son antivirus. Lire la suite ⮕

Avis Microsoft Defender (novembre 2023) : Que vaut l'antivirus natif de Microsoft ?Anciennement appelé Windows Defender, Microsoft Defender est l'antivirus installé nativement sur les systèmes d'exploitation de Windows 7, 8, 10 et 11. Bien que gratuit, le service figure régulièrement en tête des antivirus les plus performants des classements des laboratoires de tests de référence AV-Test et AV-Comparatives. Lire la suite ⮕