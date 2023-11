Avis Google Workspace (novembre 2023) : la stratégie cloud de Google tient-elle la route ?

Alors que l'on entame le mois de novembre sur les chapeaux de roues, faisons le point sur les meilleuresdisponibles sur le marché. Simples d'utilisation, ces programmes sont des incontournables, et ce, que l'on soit dans un contexte professionnel ou autre. On les utilise pour rédiger des textes, créer des feuilles de calcul ou des présentations, mais aussi, pour stocker des documents ou encore communiquer avec d'autres personnes.

L'outil tire aussi son épingle du jeu grâce à ses hautes performances de gestion de bases de données (y compris celles-ci contenant des dizaines de colonnes et milliers de lignes) et de création de graphiques d’analyse. L’historique des versions est un autre point fort du tableur et permet de consulter toutes les modifications effectuées pour éventuellement retourner en arrière et corriger les erreurs.

La suite Google Workspace est disponible en ligne, via n’importe quel navigateur web, et propose aussi diverses applications pour smartphone et tablette. Sur Android, iOS et iPad OS, il est ainsi possible de télécharger gratuitement et individuellement Docs, Sheets et compagnie pour profiter de la plupart des fonctions évoquées ci-dessus. headtopics.com

Le code source de la suite Google n'est pas disponible au grand public donc il n'est pas possible de l'installer sur son serveur personnel. Cependant, il existe certains exemples de codes utilisant ses différentes APIs dans plusieurs langages (JavaScript/TypeScript, GO, Java et PHP).

Outre ses serveurs conçus sur mesure, la suite de bureautique se targue aussi d'intégrer une protection des données de haute volée et une équipe d'experts en architecture informatique apte à réagir rapidement en cas de menace. headtopics.com

