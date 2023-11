Avis Amazon Music Unlimited (novembre 2023) : catalogue, tarifs, service

L'année touche bientôt à sa fin. Malgré sa taille d'ogre dans le domaine de l'e-commerce, Amazon peine toujours à imposer son, les plus populaires du marché en termes d'image. Pourtant, comme vous allez le voir dans cet avis complet, le service ne manque pas d'arguments.. Il faut dire que la firme se montre logiquement assez agressive dans la promotion de ses séries et de ses films.

En 2019, le service intègre Amazon Music HD, qui permet notamment l’écoute de plus de 50 millions de morceaux au format HD et plusieurs millions de chansons au format Ultra HD.Ainsi, Amazon Music fait partie des quelques plateformes de streaming qui offrent de la musique de type lossless, à savoir de la musique de qualité CD, sans perte d’informations sonores.

Pour faire clair, quand un titre est labellisé “HD”, cela signifie qu’il bénéficie d’une qualité audio similaire à celle d’un CD. L’Ultra HD est en réalité une autre manière pour Amazon d’appeler la musique en hi-res. Ainsi, la plateforme fait désormais partie, aux côtés de Tidal, Qobuz, Deezer ou Apple Music des services proposant une qualité audio lossless aux amateurs de musique. headtopics.com

Passons aux vrais abonnements : pour bénéficier d’Amazon Music Unlimited, à savoir la version la plus compétitive proposée par le géant américain, on peut choisir parmi 3 types d’abonnements. L’offre familiale reprend toutes les fonctionnalités de l’abonnement individuel, en permettant par ailleurs à six utilisateurs de profiter du service d’Amazon Music Unlimited. En contrepartie, il faudra compter sur un abonnement plus onéreux : 17,99€ par mois (et cette offre est réservée uniquement aux nouveaux membres Amazon Music Unlimited).

Il est par ailleurs intéressant de mentionner qu’Amazon Music a proposé pendant longtemps une très généreuse version d’essai de l’abonnement Unlimited (personnelle) pendant 3 mois, histoire de se faire une bonne idée de la qualité du service. Désormais, nous sommes au standard classique d'un seul mois. headtopics.com

