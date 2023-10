Avignon : le Festival Off 2024 durera quatre jours de moins que prévu du 3 au 21 juillet

27/10/2023 21:48:00 / La source: laprovence

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les théâtres et les compagnies ont tranché : contrairement à ce qui était souhaité, le festival Off d’Avignon ne démarrera pas le samedi 29 juin, en même temps que le In, mais le mercredi 3 juillet, en raison des impératifs liés aux JO de Paris.es.