Aveyron. Laurent Alexandre (LFI) : « Pour sauver l’agriculture, il faut de meilleures rémunérations »

« L’agriculture un enjeu primordial pour l’Aveyron, terre d’élevage. LFI et la gauche ont beaucoup à dire pour améliorer la vie des agriculteurs ». Hier, le député aveyronnais Laurent Alexandre a tenu une réunion publique à Villefranche, accompagné de deux députées de la Nupes, Aurélie Trouvé (Seine-Saint-Denis) et Mathilde Hignet (Ille-et-Vilaine).

« Dès aujourd’hui, il faut agir pour encourager les transmissions et les installations. Il n’y aura pas de campagnes vivantes sans paysans ». « Les agriculteurs sont nombreux à ne plus joindre les deux bouts » « Il faut passer la seconde pour maintenir la vie de notre territoire », commente Julien Tranier, vice-président des Jeunes Agriculteurs 12 et éleveur à Lunac.

