Avec ses portes ouvertes, la SPA de Vallérargues invite à rencontrer nos meilleurs amis

Les priorités de son équipe : "Faire adopter les animaux. L’accueil au refuge est devenu plus compliqué pour les chiens. Le chenil est saturé, avec des chiens super sympas qui ne demandent que l’adoption". Ses conseils : "Prendre contact avec nous, venir en famille en amenant aussi les animaux déjà présents au foyer. Et prendre le temps de la réflexion".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LATRIBUNE: La France renforce ses relations avec l'Asie centrale, en particulier avec l'OuzbékistanLa France accorde une attention particulière à l'Asie centrale, en raison de sa position géopolitique, de ses ressources énergétiques et de son potentiel économique. L'Ouzbékistan est considéré comme un État important et influent dans la région.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: La SPA de Tourcoing cherche des volontaires pour accueillir des chats pendant deux semainesÀ partir de lundi, la SPA de Tourcoing sera en travaux pour deux semaines. Elle cherche des familles d’accueil pour une vingtaine de chats, le temps de rénover deux chatteries.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Profitez de jusqu'à 39% de réduction sur le Samsung S23 Ultra chez RakutenGrand, élégant et performant, le Samsung S23 Ultra est le smartphone de dernière génération qui vous séduira avec son grand écran de 6,8 pouces et sa haute résolution de 3 088 x 1 440 pixels. Doté d'une technologie d'écran Dynamic AMOLED, il s'adapte constamment à la luminosité extérieure pour afficher des images nettes et lumineuses. Avec une utilisation allant jusqu'à 26 heures pour la lecture vidéo et jusqu'à 99 heures pour la lecture audio, profitez de vos contenus préférés pendant des heures. De plus, il possède une quadruple caméra arrière avec une principale de 200 Mpx. Disponible en 4 coloris et avec une capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To, ce smartphone haut de gamme remporte la note de 5/5 avec plus de 375 évaluations clients.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Rothen contre le reste du monde avec Julien CazarreJulien Cazarre anime un quizz où le monde entier tente de faire perdre Jérôme Rothen.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

CLUBIC: Ecovacs révolutionne avec le Deebot X2 OmniLe Deebot X2 Omni est un aspirateur robot et laveur de sols qui propose des caractéristiques techniques impressionnantes. Il adopte un nouveau format carré et est le modèle le plus cher de la marque Ecovacs.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Sophie & les copains du 31/10/2023 avec Norbert TarayreHistoire, sciences, littérature, patrimoine, sport, art, divertissement, région… Pendant deux heures, les auditeurs d’Europe 1 sont invités à participer à un grand quiz pour tenter de gagner la cagnotte du jour ! Sophie Davant est entourée d'une équipe de trois chroniqueurs experts qui sont là pour guider l'auditeur, le tout dans une atmosphère...

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕