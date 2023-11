Avec les éducateurs de rue dans les quartiers sensibles : « Si les jeunes ne viennent pas à nous, on y va »

Jules ne se rappelle plus comment il a rencontré les éducateurs d’Initiatives multiples d’actions auprès des jeunes (Imaj), à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). « Mais ce que je sais, c’est qu’ils m’ont aidé. J’avais 19 ans, je cherchais une alternance. » Du récit de ce jeune homme au sourire solaire, désormais âgé de 24 ans, on comprend en filigrane que, l’avait laissé sur le carreau.

« N*que les juifs » : une enquête ouverte à Paris après la diffusion d’une vidéo antisémite tournée dans le métro

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Compatible avec votre PC et votre Switch, cet écran connecté tactile vous accompagne partoutZeuslap est un écran tactile portable avec une diagonale de 15,6 pouces. Confortable et facile à prendre en main, cet appareil est moins cher sur AliExpress. Une réduction immédiate de -48 % permet d’acheter l’écran tactile de Zeuslap en promotion à moins de 175 euros au lieu de 329,78 euros chez l’e-commerçant, TVA incluse.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Météo Paris Île-de-France: matinée pluvieuse avec des éclaircies dans l'après-midiVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mardi 31 octobre 2023 à Paris et en Île-de-France sur BFM Paris Île-de-France, la première chaîne d’information de la région parisienne.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LATRIBUNE: La France renforce ses relations avec l'Asie centrale, en particulier avec l'OuzbékistanLa France accorde une attention particulière à l'Asie centrale, en raison de sa position géopolitique, de ses ressources énergétiques et de son potentiel économique. L'Ouzbékistan est considéré comme un État important et influent dans la région.

La source: LaTribune | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tempête Ciarán: 'Ça craque de partout', déclare le maire d'OuessantVIDÉO - La tempête Ciaran frappe la France dès ce mercredi soir. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche doivent passer en vigilance rouge à partir de minuit, avec des rafales à plus de 170km/h attendues sur les caps exposés.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Pourquoi ne peut-on rendre le bus gratuit partout comme à Dunkerque et Douai ?Mise en place du côté de Dunkerque et de Douai, la gratuité des bus interpelle par son succès. Toutefois, elle est encore loin de faire l’unanimité dans le Nord et le Pas-de-Calais. Alors, peut-on mettre des bus gratuits partout ? Explications

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

BFMTV: Pneus neige dans les Alpes-du-Sud: les automobilistes sont-ils prêts ?VIDÉO - Dans les Alpes-du-Sud, les pneus neige seront obligatoires dès le 1er novembre et les automobilistes doivent s'équiper.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕