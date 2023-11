Avec l'Atelier du Petit Jardin, le chef Clément Gueudré crée une nouvelle adresse gourmande à Port Marianne

Après Le Petit Jardin, restaurant gastronomique situé rue Jean-Jacques-Rousseau, dans l'Ecusson, Le Bistrot du Petit Jardin, à la même adresse, voici maintenant L'Atelier du Petit Jardin, près du bassin Jacques-Coeur à Port Marianne. C'est sous ce nom que Clément Gueudré reprend l'ancien AlterEgo.

Assiettes à déguster seul ou à partager : cannelloni de dorade sébaste aux agrumes et son cœur mousseux condimenté ; tataki de magret de canard, déclinaison autour de la betterave, vinaigrette au jus de viande. Également, des pièces uniques à partager, là encore : pavé de maigre à la plancha, risotto myrtille et guanciale et sa sauce vierge ; picanha de bœuf Angus, pressé de pomme de terre, jus de veau triple.

