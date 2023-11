Avec devolo, révolutionnez votre gestion de l’énergie photovoltaïque

Les Français font de leur mieux pour mieux consommer et un nombre croissant d’entre eux se tourne vers l’énergie verte avec l’installation de panneaux photovoltaïques et l’achat de véhicules électriques. Mais cet engagement n’est pas sans inconvénient. Profiter d’un réseau suffisamment puissant, fiable et stable pour exploiter le potentiel de ces technologies est difficile.

Bonne nouvelle : les Français peuvent compter sur devolo. Leader des solutions de réseau et de connectivité innovante, devolo a entendu les besoins des consommateurs qui veulent être plus économes et respectueux de l’environnement pour les futures générations. Ainsi, la marque a développé une solution ingénieuse afin que vous puissiez connecter votre système photovoltaïque à Internet et plus encore.

Le problème ? Ces installations sont généralement dans des endroits stratégiques comme le sous-sol, le grenier ou le garage qui profitent rarement d’une connexion Interner assez puissante. Pourtant, vous avez besoin d’une connexion suffisamment performante pour tirer profit de ces installations.devolo se repose sur la technologie CPL Magic pour faire parvenir le signal Internet directement à la borne ou à l’ondulateur via la prise électrique. headtopics.com

Si les zones de vie sont éloignées, elles sont toutefois primordiales. C’est pour cela que la solution de mise en réseau de devolo peut acheminer le signal du routeur directement vers elles. Avec l’application simple d’utilisation et intuitive, il est possible de surveiller, optimiser et contrôler à distance votre consommation d’énergie.

Pour ceux qui possèdent un véhicule électrique, devolo permet d’avoir un contrôle total sur le processus de charge grâce à l’application et à la connectivité WiFi et Ethernet de la borne murale. Si vous avez des panneaux photovoltaïques, il est même envisageable de vous appuyer sur l’énergie solaire pour recharger votre voiture. headtopics.com

