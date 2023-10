Avec 42videobricks, intégrer vos vidéos sur votre site web n’aura jamais été aussi facile

Aujourd’hui, la vidéo est omniprésente dans notre quotidien. Pour nous divertir, nous informer, mais aussi pour nous pousser à acheter un produit et pas un autre. Par conséquent,afin de capter l’attention de vos prospects. Et ce, quel que soit votre secteur d’activité.

Ainsi, pour toute stratégie d’e-commerce, de contenu et de communication en ligne, il est primordial de ne pas passer à côté de ce canal et de le développer avec soin. Que vous soyez une agence digitale, une plateforme d’e-commerce ou un professionnel du marketing sur le web, la vidéo joue un rôle crucial sur l’engagement de vos prospects ou utilisateurs, la conversion de vos visiteurs et la fidélisation de vos clients.

Si vous avez un site web, il y a de fortes chances pour que vous utilisiez WordPress. Ce CMS (système de gestion de contenu) domine actuellement le marché, avec plus de 63% des parts de marché à l’été 2023. Mais sur WordPress, il peut être compliqué d’intégrer des vidéos sans que cela ne ruine complètement l’expérience utilisateur ou n’augmente considérablement vos coûts. headtopics.com

Pour ne pas plomber les performances de votre site, particulièrement sur mobile, les vidéos nécessitent des formats et des codecs spécifiques. Des plateformes tierces existent, mais elles ne représentent pas une solution miracle.

Lorsqu’elles sont gratuites, ces plateformes tierces peuvent nuire à l’image de marque de votre site. Vous n’avez pas le contrôle sur les produits mis en avant lors des spots publicitaires, des recommandations en fin de visionnage et la présence d’une autre marque est loin d’être du plus bel effet sur un site web. Il pose aussi un souci majeur sur la mise en conformité avec le RGPD et notamment, la configuration de votre CMP. headtopics.com

