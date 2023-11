Avant Medvedev, déjà de nombreuses prises de tête à Bercy

À quelques semaines de la finale de la Coupe Davis, le capitaine Yannick Noah, en pré-retraite, affronte Fabrice Santoro, héros du quart de finale contre l'Australie et nouvelle coqueluche du tennis français. L'ancien mate le nouveau avec le soutien inconditionnel du public.

Opposé à l'Ukrainien Andreï Medvedev en finale, Goran Ivanisevic totalise 27 aces et 32 services gagnants. Sur un Taraflex (le revêtement du court) ultra-rapide, le Croate au bras gauche foudroyant essuie les quolibets du public pour cause d'excès de vitesse au service. Il remporte pour la première et dernière fois le tournoi parisien.1996.

Excédé par les sifflets provenant d'une poignée de spectateurs, Cédric Pioline leur adresse un bras d'honneur en sortant du court après sa défaite en trois sets. Tollé général.1996. Becker excédé par « le zoo » : Moya bat Becker 6-3, 5-7, 6-4 (2e tour)

Le même jour, Boris Becker, pourtant triple vainqueur du tournoi, subit les huées du public après sa défaite face à Carlos Moya. L'Allemand déclarera à sa sortie du court : « J'avais l'impression d'être dans un zoo. Presque tous les ans, quand je quitte ce tournoi, je suis à la limite de me faire hospitaliser. »2003. Federer et la bronca parisienne : Henman bat Federer 7-6, 6-1 (quarts)

