Avant le Clasico, Gérone prend le trône de la Liga en battant le Celta Vigo

Gérone avait l'opportunité de s'emparer, au moins provisoirement, du trône de la Liga s'il s'imposait face au Celta Vigo vendredi soir. Les Catalans ont peiné mais ils l'ont fait. Face à l'équipe de Rafael Benitez, il a fallu un but héroïque de Yangel Herrera dans le temps additionnel (90e+1).

Ce succès étriqué (1-0) a pourtant mis longtemps à se dessiner face à des Galiciens bien mal au point au classement.Jonathan Bamba et ses coéquipiers sont 18es de Liga et n'ont remporté qu'un match en 11 journées (pour 3 nuls et 7 défaites). Les joueurs de Gérone jubilent, eux, et suivront attentivement le Clasico (samedi à 16h15) : en cas de match nul ou d'une victoire du Barça, ils resteront en tête de la Liga.

Celta Vigo, Liga, 11ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023Composition Gérone - Celta Vigo, Liga, 11ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Liga : Gérone est leader et met la pression au Real Madrid et au BarçaCe vendredi soir, Le Gérone FC s’est imposé sur le fil contre le Celta Vigo et prend donc la tête de la Liga. Lire la suite ⮕

Gérone bat le Celta Vigo (1-0) et prend la tête devant le Real Madrid qui doit jouer le Clasico contre le BarçaCe vendredi, Gérone a pris la tête de la Liga et relégué le Real Madrid à trois points, au moins provisoirement, grâce à une victoire contre le Celta Vigo. Lire la suite ⮕

- Real Madrid : coup de tonnerre, Florentino Pérez va boycotter le Clasico !Coup de tonnerre, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne se rendra pas à Montjuïc pour le Clasico ! Lire la suite ⮕

– Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Camavinga avant le ClasicoAlors que le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Barça ce samedi pour le Clasico, une mauvaise nouvelle se dessine pour Eduardo Camavinga. Lire la suite ⮕

Le Real Madrid s'offre le Clasico, l'Alba Berlin gagne enfin en EuroligueAvec sa victoire face au rival barcelonais ce jeudi soir, le Real Madrid prend seul la tête de l'Euroligue. L'Alba Berlin, l'Olympiakos et le Partizan se sont également imposés. Lire la suite ⮕