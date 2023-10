Avant FC Barcelone-Real Madrid : Le Clasico est-il encore un 'événement' ?

Alors que le FC Barcelone reçoit le Real Madrid ce samedi (16h15) pour un duel au sommet du championnat espagnol, le Clasico semble souffrir d'un déclassement depuis plusieurs saisons auprès des fans du ballon rond. Manque de stars et d'émotions sont les arguments évoqués par les observateurs du monde entier, même si la scène espagnole reste persuadée de disposer du "plus grand match au monde".

Pourtant, les joutes entre Merengue et Blaugrana ont offert quelques matches d'anthologie lors des deux dernières décennies et forgé la mémoire collective des fans de football. Les quatre Clasicos en 18 jours de 2011,ou encore l'ovation du Santiago-Bernabéu pour Ronaldinho en 2005… Autant de moments iconiques d'un duel au sommet de l'Europe pendant environ quinze ans. Mais des affrontements des dernières saisons, il ne reste rien ou presque.

Lionel Messi brandit son maillot devant le public du Bernabéu après avoir marqué le but de la victoire du Barça sur le terrain du Real Madrid, le 23 avril 2017., regrette Piotrek Przyborowski, journaliste football pour la radio nationale polonaise. headtopics.com

Avec les duels Mourinho-Guardiola, il y avait par exemple une rivalité plus importante que le sport, et il manque aujourd'hui ces noms qui créent des histoires au-delà du terrain. Alors même que notre star nationale Lewandowski est au Barça désormaisPlusieurs éléments ont contribué au déclassement du choc, à commencer par le prestige des joueurs de chaque équipe.

Quand Messi et Ronaldo jouaient, il y avait évidemment cette sensation d'un enjeu supplémentaire, reproduit avec la BBC contre la MSN, qui créait des duels très attractifs. headtopics.com

Ils ne sentent plus représentés, et les deux clubs n'ont plus autant d'influence.

