Avant Black Friday, le gestionnaire de mots de passe NordPass est à prix FOU 🔥

S’il les pirates informatiques réussissent à forcer ce dernier, ils ont un accès direct à toutes vos informations personnelles. Ce qui pour vous peut engendrer des conséquences désastreuses, notamment s’il s’agit d’un compte bancaire. Pour vous faciliter là tâche, et éviter ce risque, l’utilisation d’un gestionnaire de mot de passe est la meilleure solution.

Justement, en ce moment, à quelques semaines du Black Friday, NordSecurty propose une offre qui permet d’obtenir NordPass, un gestionnaire de mots de passe de référence sur le marché au prix le plus bas de l’année. ainsi,

l’abonnement NordPass est disponible pour seulement 1,29 euro par mois (au lieu de 2,99 euros) pendant 24 mois + 3 mois offertsAvec l’offre Black Friday en cours, cela ne vous coûtera donc que 31 euros sur 27 mois, au lieu de 81 euros en temps normal. C’est une affaire en or qui vous permet de réaliser une belle économie de 50 euros, grâce à une remise folle de -62%.

la formule complète qui inclut NordPass + NordVPN à 3,99 euros par mois (au lieu de 10,55 euros) pour l’abonnement 2 ansPlutôt que de créer par vous même des mots de passe à la va-vite, qui pourraient facilement être trouvés, mieux vaut donc partir sur la solution fiable et efficace de NordPass, qui a déjà séduit des millions d’utilisateurs, aussi bien particuliers que professionnels.

