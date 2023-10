AVANT-APRES: l'ampleur des destructions à Gaza

Depuis un mois que dure l'offensive d'Israël à Gaza, cette trêve de 72 heures débutée ce mardi matin est la première véritable pause dans les combats qui ont fait 1.850 morts côté palestinien, et 64 côté israélien. Les dégâts matériels sont également importants.

>> Cliquez sur le bouton et balayez l'image pour comparer > Atatra > Beit Hanoun > Beit Lahiya > Gaza City > Nuseirat (Crédit des images: Airbus Defense and Space - Unosat - Unitar ; montage BFMTV) Une dizaine d'experts sont actuellement en train d'analyser la totalité de la bande de Gaza zone après zone, et devraient avoir fini d'ici quinze jours.

Les images de Gaza avant et après les frappes israéliennesVIDÉO - Des images prises par des satellites montrent l’ampleur des destructions à Gaza, à la suite des frappes israéliennes. Ces destructions sont la réponse aux attaques terroristes du Hamas perpétrées sur le sol israélien le 7 octobre dernier Lire la suite ⮕

Israël/ Gaza: des militaires israéliens témoignent de leurs précédentes incursions dans la bande de GazaVIDÉO - Des militaires israéliens racontent leurs expériences et la dureté des précédentes incursions dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : les communications coupées à Gaza après d’intenses frappes israéliennesEn réponse aux bombardements israéliens, le Hamas aurait tiré des roquettes en direction de Tel-Aviv, du centre d’Israël et du nord de la Cisjordanie Lire la suite ⮕

