Aux Jardins d’Haïti, la coloc’ n’a pas d’âge

AIsa et Claire sont pimpantes en cet après-midi. Les deux septuagénaires patientent à l’accueil de l’Ehpad Les Jardins d’Haïti. « C’est le resto le plus proche de chez nous, on veut connaître le menu du jour. Pour une chambre, on reviendra dans quelques années ! », ajoutent-elles en souriant. En effet, parmi bien d’autres choses ici, le restaurant est ouvert à tous.

Comme le nouveau jardin potager de l’établissement, partagé avec les habitants du quartier. On y retrouve Antoinette, pensionnaire de 80 ans. Le nez dans le bac des aromates, elle défie une jeune infirmière armée d’un smartphone doté d’une application qui reconnaît les végétaux. La technologie s’incline devant l’odorat de l’octogénaire : « Origan, sauge, thym, romarin... », liste-t-elle à toute vitesse.

La vieille dame lui décrit la recette du lapin à la moutarde qu’elle pourrait préparer avec sa cueillette du jour. « On n’a qu’à faire des tutos YouTube : Les recettes d’Antoinette ! », rebondit Laurent Boucraut, le directeur des lieux. La proposition est très sérieuse. Depuis qu’il a pris les commandes de cet établissement familial et associatif, il n’a qu’une idée en tête : « Faire péter les codes.

C’est pourquoi la résidence pour seniors s’est transformée en résidence étudiante. Deux jeunes femmes en formation, sélectionnées par l’association ensemble2générations, sont ainsi nourries et logées gratuitement. « Le deal, c’est qu’elles donnent 7 heures par semaine pour les résidents. » Ce lundi, c’est jour de concert. Avec ses dreadlocks et sa guitare, l’artiste Wayaz enflamme la salle de spectacle.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Les jardins en fête au mois de novembreChaque semaine, recevez toute l’actualité du jardinage : conseils, idées, bons plans et bons gestes pour cultiver et entretenir vos plantes selon les saisons, aménager votre jardin Fête de la pomme, foire aux arbres ou jardins ensorcelés pour Halloween : au mois de novembre, les jardins sont en fête ! L’automne est aussi une période idéale pour les plantations, et les trocs, marchés et foires aux plantes ne manquent pas pour permettre aux jardiniers de choisir de nouvelles variétés. Les pommes, de saison, sont aussi à l’honneur, ainsi que les rosiers en Anjou. Voici sept idées de sorties sélectionnées par Pendant les vacances de la Toussaint, les Jardins de Brocéliande passent en mode Halloween et sont ensorcelés : décors, effets de lumières et bruitages s’installent dans le paysage. Parmi les animations, l’« horrible défi selfie », un challenge photo sur plusieurs thématiques et dans des lieux spécialement décorés pour l’occasion.Le marché d’automne s’installe à Préfailles (Loire-Atlantique) le premier week-end de novembre. Créateurs, professionnels du végétal seront là pour distiller leurs conseils aux visiteurs, ainsi que des producteurs du territoire et la bibliothèque qui propose une brocante de livres

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Alerte aux vents violents et aux vagues-submersion en FranceTrois départements sont placés en vigilance rouge pour vents violents et 13 départements en vigilance orange vagues-submersion en raison de la tempête Ciaran. De plus, 15 départements sont en vigilance orange pour vents violents.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LIBE: Du cheval d’Amaury aux parachutes dorés, «Libé» face aux grands patronsMême si, au cœur des années 80, le journal a chroniqué avec attention le triomphe de l’hypercapitalisme, il n’a cessé de dénoncer les abus en tous genres du patronat.

La source: libe | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les parcs et les jardins fermés à ThouarsDepuis le 31 octobre et jusqu’au 6 novembre, la ville de Thouars a pris la décision de fermer l’accès aux parcs et aux jardins face au risque météorologique important.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Parcs, jardins et cimetières fermés: les municipalités franciliennes anticipent le passage de la tempête...Certaines municipalités ont annoncé des fermetures à quelques heures du passage de la tempête Ciaran en Île-de-France.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LOBS: Emmanuel Macron : « Je ferai quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini »C’est la probabilité qu’a évoquée le président de la République devant des étudiants kazakhs, affirmant aussi qu’« il faut les deux », la gauche et la droite.

La source: lobs | Lire la suite ⮕