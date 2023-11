Aux États-Unis, les prix de la viande rouge s’envolent en raison du manque de bœufs

Mary Skinner doit manger de la viande. Son médecin le lui a prescrit. « J’ai un besoin extrême en protéines », explique la sexagénaire à la sortie du marché de Grand Central, à New York. « Avant, je pouvais m’acheter des steaks, mais maintenant, c’est de plus en plus de la viande hachée. Ou du paleron à mijoter », dit-elle, en référence à l’un des morceaux les moins onéreux.

Toujours à Grand Central, un trentenaire venu du Connecticut explique s’être abonné au service de livraison à domicile ButcherBox pour réduire sa facture. « Je reçois environ six morceaux, pour 150 ou 160 dollars, toutes les deux ou trois semaines », explique cet entrepreneur qui n’a pas voulu donner son nom. « Ça a clairement augmenté.

Le manque de précipitations a réduit les pâturages et fait bondir le prix du fourrage. Contraints, les éleveurs ont massivement réduit la taille de leurs troupeaux. En 2022, « les abattages ont atteint leur plus haut niveau depuis le début des années 1980 », souligne Ross Baldwin, du cabinet de conseil agricole AgMarket. Net. headtopics.com

« Le sud-est a eu de la sécheresse, mais pas autant que dans le reste du pays », relève Scott Brown au sujet de cette région peu peuplée en bovins. « Est-ce que les bêtes à viande pourraient être emmenées là-bas ? Cela pourrait arriver. » L’USDA anticipe une nouvelle décélération de la production de bœuf en 2024.

